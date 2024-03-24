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Протазова Анна Фёдоровна

Место рождения

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

08.04.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
08.04.1919
Илекса, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 40 - 40 об
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