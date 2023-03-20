Ермакова Прасковья Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Прасковья Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916 или 1914

Дочь: Гаврикова Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Тимофей Акимович

Место жительства
Неизвестно
Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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