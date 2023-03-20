Ермакова Прасковья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916 или 1914
Дочь: Гаврикова Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно