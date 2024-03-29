(Малахова) Агафья Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малахова) Агафья Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малахов Исай Алексеевич

Мать: Малахова Лукерия

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