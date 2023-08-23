Лаврухина (Филипова) Агапия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина (Филипова) Агапия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1900

Муж: Лаврухин Александр Романович

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Лаврухин Петр Александрович

Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лаврухин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович

Рождение ребёнка
07.02.1914

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович

Рождение ребёнка
11.03.1918

Сын: Лаврухин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович

Смерть
Неизвестно
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