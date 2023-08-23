Лаврухина (Филипова) Агапия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1900
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Лаврухин Петр Александрович
Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лаврухин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович
Рождение ребёнка
07.02.1914
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович
Рождение ребёнка
11.03.1918
Сын: Лаврухин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Лаврухин Александр Романович
Смерть
Неизвестно