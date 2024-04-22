Орешкин Козьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Бракосочетание
13.02.1903
Есть метрика о свадьбе. 13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Рождение ребёнка
22.06.1905
Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Егоровна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно