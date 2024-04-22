Орешкин Козьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрешкин Козьма Иванович

Орешкин Козьма Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Бракосочетание
13.02.1903

Жена: Орешкина Анастасия Егоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Орешкин Арсений Козмович

Мать ребёнка: Орешкина Анастасия Егоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close