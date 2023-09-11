Мамчук Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамчук Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамчук Николай

Мать: Мамчук Анна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Мамчук Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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