Мамчук Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамчук Николай
Мать: Мамчук Анна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Мамчук Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство