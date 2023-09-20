Коржов Филипп Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржова Нина Филипповна
Мать ребёнка: Коржова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Коржова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржова Елизавета
Смерть
Неизвестно