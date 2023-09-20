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Коржов Филипп Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржова Нина Филипповна

Мать ребёнка: Коржова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Коржова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржова Елизавета

Смерть
Неизвестно

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