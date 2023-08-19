Тышлек ЧАЛИШ Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Николай Федорович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1912

Отец: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1912 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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