Архипов Кондратий Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Герасим Архипович
Мать: Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Архипов Семен Кондратьевич
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Бракосочетание
29.10.1850 ст.
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Настасья Кондратьевна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Прасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Акулина Кондратьевна
Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно