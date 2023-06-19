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Архипов Кондратий Герасимович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Герасим Архипович

Мать: Татьяна Абрамовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Архипов Семен Кондратьевич

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
29.10.1850 ст.

Жена: Архипова Акулина Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Настасья Кондратьевна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Прасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Акулина Кондратьевна

Мать ребёнка: Архипова Акулина Сергеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно