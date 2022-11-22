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Ахметова Фания Ахметхажиевна

Место рождения

Бекешево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.08.1952

Дата смерти

22.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952

Отец: Ахметов Ахметхажи Минхажетдинович

Мать: Ахметова Ишсылу Абдулловна

Бекешево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1985

Муж: Волков Валерий Александрович

Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1985

Дочь: Волкова Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Волков Валерий Александрович

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Развод
28.12.1988

Муж: Волков Валерий Александрович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
22.11.2022
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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