Ахметова Фания Ахметхажиевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1952
Дата смерти22.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952
Бракосочетание
04.05.1985
Дубинино, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.06.1985
Дочь: Волкова Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Волков Валерий Александрович
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Развод
28.12.1988
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
22.11.2022
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан