Монгуш Сергей Кара-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Сергей Кара-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Мать: Монгуш Минчеймаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Монгуш Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Артур Сергеевич

Мать ребёнка: Монгуш Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Надежда

Смерть
Неизвестно
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