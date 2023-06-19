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Шестаков Ефим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1987

Отец: Шестаков Александр Аркадьевич

Мать: Шестакова Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
19.02.2015

Сын: Шестаков Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2018

Дочь: Шестакова Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности