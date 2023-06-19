Шестаков Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1987
Рождение ребёнка
19.02.2015
Сын: Шестаков Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2018
Дочь: Шестакова Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности