Хрящёва Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящёва Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1924

Сын: Хрящёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Хрящёв Михаил Иванович

Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрящёв Михаил Иванович

Смерть
02.10.1985
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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