Красицкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красицкий Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Красицкий Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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