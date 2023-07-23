Монгуш Александр Кара-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Александр Кара-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Мать: Монгуш Минчеймаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Сай-Суу Александровна

Мать ребёнка: Монгуш Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Ай-Хаан Александрович

Мать ребёнка: Монгуш Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Галина

Смерть
Неизвестно
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