Семенов Максим Наумов
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Семенов Наум Фролов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Золотова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Семенов Федосей Максимов сын
Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Заболоцкая Акулина Максимова
Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева
Смерть
1783