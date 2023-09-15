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Семенов Максим Наумов

Место рождения

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд

Дата рождения

1731

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Семенов Наум Фролов

Мать: не указана

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Золотова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Семенов Федосей Максимов сын

Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Заболоцкая Акулина Максимова

Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Семенов Иван Максимов

Мать ребёнка: Семенова Варвара Дементьева

Смерть
1783
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