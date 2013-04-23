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Бондаренко Кирилл Евгеньевич
Бондаренко Кирилл Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
23.04.2013
Пол
Мужской
Отец
Бондаренко Евгений Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Бондаренко (Черкасова) Юлия Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2013
Отец:
Бондаренко Евгений Анатольевич
Мать:
Бондаренко Юлия Александровна
Серпухов
, Серпухов, Московская область
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