Марья Казьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Фролов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егор Фролов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Егор Фролов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аграфена Егорова
Отец ребёнка: Егор Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Фролов
Смерть
1787