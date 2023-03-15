Марья Казьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Казьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Фролов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егор Фролов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Егор Фролов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аграфена Егорова

Отец ребёнка: Егор Фролов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Фролов

Смерть
1787
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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