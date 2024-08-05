Порывкина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порывкина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порывкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порывкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Порывкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Порывкина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Порывкин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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