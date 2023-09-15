Семёнова (Боровина) Александра Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Боровина) Александра Ксенофонтовна

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровин Ксенофонт Константинович

Мать: Боровина Ольга Ивановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
26.12.1902 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
У Евгении Васильевны Боровиной
Рождение ребёнка
09.01.1908

Сын: Семёнов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Семёнов Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1916

Дочь: Семёнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Семёнов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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