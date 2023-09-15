Семёнова (Боровина) Александра Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
26.12.1902 ст.
У Евгении Васильевны Боровиной
Рождение ребёнка
09.01.1908
Сын: Семёнов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Семёнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1916
Дочь: Семёнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно