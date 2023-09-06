Юдникова (Решетникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдникова (Решетникова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

28.11.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Решетников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юдников Николай

Отец ребёнка: Юдников Андрей

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдников Петр

Отец ребёнка: Юдников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдников Андрей

Смерть
28.11.1956
Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
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