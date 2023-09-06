Юдникова (Решетникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти28.11.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Решетников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Юдников Николай
Отец ребёнка: Юдников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдников Петр
Отец ребёнка: Юдников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдников Андрей
Смерть
28.11.1956