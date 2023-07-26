Егоров Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1910
Дата смерти24.11.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1910
Рождение ребёнка
06.08.1937
Дочь: Жирнова Нина Петровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.01.1953
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.05.1955
Дочь: Багмет Лидия Петровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1983