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Егоров Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1910

Дата смерти

24.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1910

Отец: Егоров Степан Симеонович

Мать: Егорова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1937

Дочь: Жирнова Нина Петровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Егоров Валентин Петрович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Егоров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.01.1953

Сын: Егоров Николай Петрович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.05.1955

Дочь: Багмет Лидия Петровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анастасия Фёдоровна

Смерть
24.11.1983
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