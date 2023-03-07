Горбачева Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1903
Дочь: Шарова Пeлагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Горбачев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Горбачев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Василий
Отец ребёнка: Горбачев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Филлип
Отец ребёнка: Горбачев Тимофей
Смерть
Неизвестно