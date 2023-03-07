Горбачева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Анна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
13.05.1903

Дочь: Шарова Пeлагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Горбачев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Горбачев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Василий

Отец ребёнка: Горбачев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Филлип

Отец ребёнка: Горбачев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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