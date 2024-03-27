Мирасов Ахмадулла Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Место рождения

д.Аллагуват, Стерлитамакский район

Дата рождения

1905

Дата смерти

01.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мирасов Хамидулла Губайдуллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
25.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Смерть
01.09.1941
Причина смерти: В концлагере

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