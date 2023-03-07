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Ручкин Федот (Федор) Васильевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Ручкин Василий Николаевич

Мать: Ручкина Фекла Ивановна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ручкин Феодор Федотович

Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Ручкин Василий Федотович

Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Александра Ильинична

Смерть
Неизвестно
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