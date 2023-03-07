Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Ручкин Василий Николаевич
Мать: Ручкина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Ручкина Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно