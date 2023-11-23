Игнатий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Николай Галактионов
Мать: Прасковья Фёдорова
Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Михаил Игнатьев
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фёдор Игнатьев
Мать ребёнка: Феодора Иванова
Смерть
Неизвестно