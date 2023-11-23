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Игнатий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Николай Галактионов

Мать: Прасковья Фёдорова

Игнатий Николаевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Галактионовича. В июне 1792 года определен во дьячка к церкви села Спасского на Ити Романов-Б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Фёдор Игнатьев

Мать ребёнка: Феодора Иванова

Смерть
Неизвестно

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