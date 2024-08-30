(Патрикеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Патрикеева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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