(Патрикеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Патрикеев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно