Морева Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Морев Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Алфёрова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Морев Иван

Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Иван

Смерть
Неизвестно
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