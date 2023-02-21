Морева Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Морев Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Алфёрова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Морев Иван
Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морев Иван
Смерть
Неизвестно