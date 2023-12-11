Глушинская Палина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушинская Палина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушинский Станислав

Мать: Глушинская Елизавета

Рождение ребёнка
06.05.1966

Дочь: Гаврилина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1966

Дочь: Горяйнова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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