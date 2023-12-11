Глушинская Палина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушинский Станислав
Мать: Глушинская Елизавета
Рождение ребёнка
06.05.1966
Дочь: Гаврилина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1966
Дочь: Горяйнова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Горяйнов Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно