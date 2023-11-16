Канаев Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1825 по 1830
Дата смертиС 1915 по 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Канаев Игнат
Мать ребёнка: не указана
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1915 по 1920
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость