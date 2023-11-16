Канаев Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаев Фрол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1825 по 1830

Дата смерти

С 1915 по 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1850 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Канаев Игнат

Мать ребёнка: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1915 по 1920
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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