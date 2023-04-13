Лопатинская (Дминтриева) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Григорий
Мать: Дмитриева ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лопатинский Василий
Отец ребёнка: Лопатинский Никита
Кузнецк, Пензеской области.
Рождение ребёнка
25.07.1920
Дочь: Орлова Клавдия
Отец ребёнка: Лопатинский Никита
Лопатино, Пензенской область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопатинский Никита
Смерть
Неизвестно