Лопатинская (Дминтриева) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатинская (Дминтриева) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Григорий

Мать: Дмитриева ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лопатинский Василий

Отец ребёнка: Лопатинский Никита

Кузнецк, Пензеской области.
Рождение ребёнка
25.07.1920

Дочь: Орлова Клавдия

Отец ребёнка: Лопатинский Никита

Лопатино, Пензенской область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатинский Никита

Смерть
Неизвестно