Макарченко Олег Валентинович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения03.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1973
Сын: Макарченко Борис Олегович
Мать ребёнка: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Макарченко Михаил Олегович
Мать ребёнка: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна