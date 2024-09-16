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Макарченко Олег Валентинович

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

03.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1947

Отец: Макарченко Валентин Александрович

Мать: (Баранова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна

Рождение ребёнка
10.01.1973

Сын: Макарченко Борис Олегович

Мать ребёнка: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна

Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Макарченко Михаил Олегович

Мать ребёнка: Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна

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