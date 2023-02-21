Юров Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Софья Викторовна
Мать ребёнка: Юрова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Юрова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрова Антонина
Смерть
Неизвестно