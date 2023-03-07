Мосунов Панкрат Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Марья Панкратова
Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Васса Панкратова
Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосунова Елена Аристова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853