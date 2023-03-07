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Мосунов Панкрат Дмитриев

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Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Мосунов Дмитрий Игнатьев

Мать: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Мосунов Степан Панкратов

Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Марья Панкратова

Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Васса Панкратова

Мать ребёнка: Мосунова Елена Аристова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосунова Елена Аристова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1853
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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