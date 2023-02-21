Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Алексей Фомич

Мать: Аксинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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