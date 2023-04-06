Негрескул Станислав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1943
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1967
Сын: Негрескул Анатолий Станиславович
Мать ребёнка: Негрескул Марина Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негрескул Марина Аркадьевна
Смерть
2014