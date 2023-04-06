Негрескул Станислав Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негрескул Станислав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1943

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1967

Сын: Негрескул Анатолий Станиславович

Мать ребёнка: Негрескул Марина Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негрескул Марина Аркадьевна

Смерть
2014