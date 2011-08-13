Лаптева Арина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Арина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2011

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2011

Отец: Лаптев Кирилл Андреевич

Мать: не указана

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