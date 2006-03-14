Добринский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти14.03.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Добринский Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
1941
Токарь-фрезеровщик на заводе
Работа или профессия
С 1945 по 1962
Работал в Петропавловской районной газете: литературным сотрудником, ответственным секретарем, редактором.
Работа или профессия
С 1962 по 1964
Ответственный секретарь межрайонной газеты «Ленинское знамя»
Образование
1964
Окончил Исторический факультет ВГУ
Работа или профессия
С 1964 по 1969
Заместитель редактора лискинской районной газеты.
Работа или профессия
С 1969 по 1997
В "Коммуне": собственный корреспондент, заместитель ответственного секретаря, ответственный секретарь, заведующий сельскохозяйственным отделом, корреспондент.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добринский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Добринская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добринская Вера Ивановна
Мать ребёнка: Добринская Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2006