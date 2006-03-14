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Добринский Иван Иванович

Место рождения

Ковалев, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

14.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Добринский Иван

Мать: не указана

Ковалев, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
1941
Токарь-фрезеровщик на заводе
Работа или профессия
С 1945 по 1962
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работал в Петропавловской районной газете: литературным сотрудником, ответственным секретарем, редактором.
Работа или профессия
С 1962 по 1964
Ответственный секретарь межрайонной газеты «Ленинское знамя»
Образование
1964
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Окончил Исторический факультет ВГУ
Работа или профессия
С 1964 по 1969
Заместитель редактора лискинской районной газеты.
Работа или профессия
С 1969 по 1997
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
В "Коммуне": собственный корреспондент, заместитель ответственного секретаря, ответственный секретарь, заведующий сельскохозяйственным отделом, корреспондент.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добринский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Добринская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добринская Вера Ивановна

Мать ребёнка: Добринская Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добринская Ирина Ивановна

Смерть
14.03.2006
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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