Климина (Снитко) Мария Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина (Снитко) Мария Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1903

Дата смерти

24.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903

Отец: Фаддей Снитко

Мать: Снитко Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
22.12.1922

Дочь: Нечесанова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Климин Иван Андреевич

Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.02.1988
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