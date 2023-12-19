Климина (Снитко) Мария Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1903
Дата смерти24.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903
Отец: Фаддей Снитко
Мать: Снитко Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
22.12.1922
Дочь: Нечесанова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Климин Иван Андреевич
Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.02.1988