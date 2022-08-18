Фокин Дмитрий 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Фокин Дмитрий

Автор
ТТ
Тарасова Т.

мужской, родился 1835, Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Мать
. Марфа1807 г.р.
Отец
Лаврентьев Наумов1807 г.р.
Дети
Фокина (Фокина) Александра06.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Лаврентьев Наумов

Мать: . Марфа

Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
06.06.1874

Дочь: Фокина (Фокина) Александра

Мать ребёнка: Корешкова Ксения

Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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