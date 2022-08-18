Фокин Дмитрий
мужской, родился 1835, Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
Мать. Марфа1807 г.р.
ОтецЛаврентьев Наумов1807 г.р.
Дети
Фокина (Фокина) Александра06.06.1874 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Лаврентьев Наумов
Мать: . Марфа
Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1874
Дочь: Фокина (Фокина) Александра
Мать ребёнка: Корешкова Ксения
Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно