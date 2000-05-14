Большаков Николай
Место рождения
Дата рождения21.07.1931
Дата смерти14.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Маргарита Семеновна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Большаков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Большакова Маргарита Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2000