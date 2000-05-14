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Большаков Николай

Место рождения

Старое Тогаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

21.07.1931

Дата смерти

14.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Тогаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Маргарита Семеновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Большаков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Большакова Маргарита Семеновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Маргарита Семеновна

Смерть
14.05.2000
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