Ревнивых Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ревнивых Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Ревнивых Иван Евдокимович
Белая
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ревнивых Иван Евдокимович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно