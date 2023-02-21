Ревнивых Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревнивых Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Ревнивых Иван Евдокимович

Белая
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ревнивых Иван Евдокимович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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