Котова Елена Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Елена Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Борис Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Котов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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