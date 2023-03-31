(Лукичёва) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукичёва) Анна Федоровна

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

31.03.2023

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Лукичёв Федор Прокофьевич

Мать: Прасковья Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курналеев Пётр Степанович

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курналеев Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курналеев Пётр Степанович

Смерть
31.03.2023
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