(Лукичёва) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти31.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Отец: Лукичёв Федор Прокофьевич
Мать: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курналеев Пётр Степанович
Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курналеев Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2023