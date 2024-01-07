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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров