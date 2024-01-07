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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров

Рождение ребёнка
1713

Сын: Мартюшев Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Мартюшев Леонтей Иванов

Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мартюшев Михайло Иванов

Отец ребёнка: Мартюшев Иван Петров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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