Картамышев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1902 ст.
Сын: Картамышев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Картамышева Лукия Иосафовна
Дворянский титул
1902 ст.
Потомственный дворянин Старооскольского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно