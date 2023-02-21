Картамышев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картамышев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1902 ст.

Сын: Картамышев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Картамышева Лукия Иосафовна

Дворянский титул
1902 ст.
Потомственный дворянин Старооскольского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картамышева Лукия Иосафовна

Смерть
Неизвестно
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