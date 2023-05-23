Гриценко Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гриценко Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Евлампия Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Евлампия Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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