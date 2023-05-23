Гриценко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гриценко Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Евлампия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно