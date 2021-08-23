Булыгин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1974
Сын: Булыгин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Калитина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1977
Сын: Булыгин Николай Александрович
Мать ребёнка: Калитина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.2021