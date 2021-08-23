Булыгин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1974

Сын: Булыгин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Калитина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1977

Сын: Булыгин Николай Александрович

Мать ребёнка: Калитина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калитина Валентина Николаевна

Смерть
23.08.2021
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