Васильева (Кудряшова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Жарикова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Брагина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
03.07.1907
Дочь: Костина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
1909
Сын: Васильев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей
Смерть
Неизвестно