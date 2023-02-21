Васильева (Кудряшова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кудряшова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кудряшова Марфа Епифановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Жарикова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Васильев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Брагина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1907

Дочь: Костина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Васильев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

Смерть
Неизвестно
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