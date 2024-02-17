Максимова Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1970

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1970

Отец: Кузовкин Юрий Петрович

Мать: Кузовкина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1992

Сын: Максимов Никита Александрович

Отец ребёнка: Максимов Александр Борисович

Рождение ребёнка
15.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Александр Борисович

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